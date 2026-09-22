La sede de Cruz Roja en Ferrol aparece vandalizada con pintadas de contenido "xenófobo"

La sede de Cruz Roja en Ferrol ha aparecido este martes vandalizada con varias pintadas de contenido "xenófobo", según ha denunciado la formación municipalista Ferrol en Común.

Desde Cruz Roja han confirmado la aparición de las pintadas y han señalado que procederán a limpiarlas mientras continúan desarrollando con normalidad su actividad diaria. Los grafitis afectan a las instalaciones de la organización y también a uno de sus vehículos.

Ferrol en Común ha condenado lo sucedido y ha calificado los mensajes como "grafitis fascistas" que "fomentan el racismo y la xenofobia". La formación municipalista sostiene que este tipo de actos "propagan el odio y ponen en peligro la convivencia en nuestra ciudad".

El grupo ha defendido además que Ferrol debe ofrecer "una acogida ejemplar a los migrantes, con plena inclusión e igualdad de derechos" y ha aprovechado su comunicado para reivindicar la labor social desarrollada por Cruz Roja en ámbitos como la atención a personas vulnerables, la lucha contra la soledad, los programas de empleo para jóvenes y la ayuda a menores.

El alcalde llama a la "convivencia"

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, también ha condenado las pintadas y ha rechazado que cualquier discrepancia pueda justificar este tipo de actuaciones.

"Condenamos profundamente las pintadas aparecidas en la sede de la Cruz Roja de Ferrol porque ninguna discrepancia política, social o de cualquier índole puede llevar a que se señale a entidades o a las personas que trabajan en estas", ha afirmado el regidor.

Pintada en una furgoneta de Cruz Roja en Ferrol. Cedida

Rey Varela ha defendido la convivencia y rechazado "cualquier tipo de vandalismo". "La verdad es que estamos en un momento de gran polarización y los responsables públicos lo que tenemos que hacer es un llamamiento a la convivencia", ha añadido.