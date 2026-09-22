Ferrol incorpora 53 nuevos vehículos y equipos para reforzar el servicio de limpieza

El Ayuntamiento de Ferrol ha incorporado 53 nuevos vehículos y equipos al servicio de limpieza viaria con el objetivo de reforzar los medios disponibles y mejorar las tareas de mantenimiento de la ciudad. El alcalde, José Manuel Rey Varela, presentó este martes la nueva maquinaria en la plaza de Armas, acompañado por el concejal de Servicios, José Tomé.

La nueva dotación está formada por 15 bicicletas eléctricas con carros, cuatro furgones cerrados, seis furgonetas, cinco puntos limpios móviles, un camión con caja abierta y 22 carros de limpieza. El Gobierno local señala que estos medios permitirán avanzar hacia un servicio "más moderno y más próximo a las necesidades de los vecinos y vecinas de Ferrol".

Rey Varela destacó durante la presentación que la llegada de esta maquinaria se produce en el marco del nuevo contrato de limpieza de la ciudad, que supuso poner fin a más de una década de prestación del servicio sin contrato. Según explicó el alcalde, esta situación había limitado la capacidad de planificación y de introducción de mejoras en un servicio considerado esencial.

"Hoy es un día importante porque ponemos a disposición de los ferrolanos una nueva remesa de maquinaria", señaló el regidor, que defendió la necesidad de combinar los grandes proyectos de ciudad con la atención a los servicios cotidianos. "Trabajamos para tener un antes y un después en la limpieza en Ferrol, porque estamos desarrollando grandes proyectos, pero también tenemos que cuidar los temas del día a día", añadió.

El nuevo contrato de limpieza contempla una inversión superior a los 11 millones de euros anuales. Dentro de este mismo acuerdo, el pasado mes de junio ya se incorporaron otros 13 vehículos que trabajaron durante el verano a pleno rendimiento.

Aquella primera remesa estuvo formada por dos desbrozadoras hidrostáticas, tres tractores con brazo desbrozador, tres barredoras de calzadas, dos vehículos 4x4 y tres remolques equipados con sistemas de limpieza a presión.

El alcalde incidió en que la renovación de los medios materiales debe servir también para facilitar el trabajo de los profesionales encargados de la limpieza. "Tenemos un magnífico personal en el servicio de limpieza, pero requiere un salto tecnológico" que permita "optimizar su trabajo", afirmó.

Rey Varela avanzó además que la renovación del equipamiento continuará durante los próximos meses. "Hoy damos este paso, vendrán otros antes de que finalice este año", aseguró, señalando que el objetivo del Gobierno local es que durante el actual mandato quede completamente implantado el nuevo modelo de limpieza en Ferrol.