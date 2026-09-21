El alcalde de Ferrol, José Manuel rey Varela, anuncia la gran renovación del complejo deportivo de A Malata. Concello de Ferrol

Ferrol invertirá más de 4,8 millones en la gran renovación del complejo deportivo de A Malata

El complejo deportivo de A Malata, en Ferrol, afrontará una profunda renovación con una inversión de 4,84 millones de euros. La Xunta de Goberno Local ha aprobado este lunes el proyecto básico y de ejecución para reformar el pabellón polideportivo y las instalaciones deportivas de su entorno, con un plazo previsto de 13 meses.

La actuación contempla la renovación integral del pabellón, la adaptación del campo de rugby a los requisitos de categoría 3, la reforma de las seis pistas de tenis y mejoras en las cuatro pistas de pádel. También se actuará sobre los accesos y el entorno exterior del complejo.

"Estamos dando un paso muy importante para que A Malata cuente con instalaciones deportivas modernas, accesibles, seguras y preparadas para acoger tanto la práctica deportiva diaria como competiciones de alto nivel", ha señalado el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

En el pabellón se renovarán la fachada, las carpinterías exteriores y el falso techo, además de los vestuarios y aseos. El proyecto contempla también un nuevo edificio auxiliar en la planta baja, que albergará el área administrativa, una sala complementaria, aseos accesibles y diferentes espacios para las instalaciones.

Recreación del pavellón de A Malata. Concello de Ferrol

La pista dispondrá de un nuevo pavimento deportivo y se crearán plazas reservadas para personas con movilidad reducida. También se renovarán los sistemas de electricidad, protección contra incendios, abastecimiento, climatización y ventilación.

Entre las principales novedades estará la instalación de un sistema de iluminación controlado para permitir la celebración de eventos y espectáculos lumínicos. El pabellón incorporará además videomarcadores con pantallas LED, preparados para gestionar tiempos, resultados y faltas de acuerdo con las normativas de las federaciones FIBA y RFEF. La reforma se completará con una nueva sala de prensa y un área de control antidopaje.

Campo de rugby y pistas de tenis

La intervención permitirá adaptar el campo de rugby a los requisitos establecidos para una instalación de categoría 3, con unas dimensiones del terreno de juego de 63 por 90 metros y un perímetro de 70 por 104 metros.

La ampliación obligará a realizar modificaciones en las pistas de atletismo y a trasladar diferentes elementos deportivos. También se ejecutarán trabajos de drenaje y se reparará el terreno de juego existente.

Las seis pistas de tenis serán reparadas y recibirán nuevo pintado, señalización y marcaje reglamentario. Una de ellas quedará cubierta mediante una nueva estructura y otra incorporará un cerramiento perimetral de acero.

En las cuatro pistas de pádel se sustituirá la actual cubierta de chapas metálicas y se instalará un cerramiento de lona tensada de poliéster. También se saneará y pintará la estructura metálica y se renovará la señalización de las pistas.

El proyecto incluye asimismo la mejora de las aceras que rodean el pabellón, que ganarán anchura para facilitar la accesibilidad y aumentar la seguridad de los recorridos peatonales.

Nueva pista polideportiva cubierta en Mandiá

Dentro de las actuaciones deportivas anunciadas este lunes, la Xunta de Goberno Local también ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones para construir una pista deportiva cubierta en Mandiá.

La instalación se proyecta en una parcela de 3.122 metros cuadrados cedida por la asociación vecinal de Mandiá, situada entre los núcleos de Bustelo y Vilela. Al tratarse de suelo rústico, resulta necesaria la tramitación de este plan especial para ordenar el equipamiento y establecer sus condiciones de acceso, urbanización e integración paisajística.

La pista tendrá una superficie edificable máxima de 624 metros cuadrados y estará situada junto al local social. El proyecto prevé conservar el arbolado perimetral e incorporar nuevas plantaciones de especies autóctonas para reducir el impacto sobre el entorno.

También se habilitará un aparcamiento de 877 metros cuadrados junto a la DP-3602, con 18 plazas, una de ellas reservada para personas con movilidad reducida.

Reforma de la Casa do Deporte

El Concello también avanza en la renovación de la Casa do Deporte, después de que la Xunta de Goberno Local haya aprobado el plan de seguridad y salud de unas obras que cuentan con un presupuesto de 188.142 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

La principal actuación será la sustitución integral de la actual cubierta. Se retirarán las chapas y los lucernarios existentes, relacionados con los problemas de condensación y goteo sobre la pista, y se instalará una nueva solución adaptada al uso deportivo.

Casa do Deporte de Ferrol. Concello de Ferrol

También se renovarán los canalones y bajantes para mejorar la evacuación del agua de lluvia y se instalarán nuevas luminarias LED. El proyecto contempla además equipos de impulsión y extracción para mejorar la ventilación y controlar la humedad interior.

En materia de accesibilidad se construirá una nueva rampa de conexión con la pista. Estas obras forman parte del proyecto Cidade do Deporte, cofinanciado por el Concello de Ferrol, la Xunta de Galicia y la Unión Europea, en el que se integran diferentes actuaciones de renovación de las instalaciones deportivas de la ciudad.