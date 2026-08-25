Ferrol avanza en la candidatura a Patrimonio Mundial: esta es la hoja de ruta

La Xunta de Goberno Local de Ferrol dio esta mañana luz verde a la memoria de actividades para impulsar la candidatura a Patrimonio Mundial 'Ciudad de Ferrol. Puerto de la Ilustración'.

El documento recoge siete acciones encaminadas a lograr el apoyo ciudadano a la designación de la ciudad, ya que uno de los requisitos de la candidatura es la implicación y un respaldo unánime en el ámbito social. Por ello, requiere un trabajo eficiente en el proceso participativo y el diseño de nuevos programas de información y difusión.

Así, las acciones aprobadas incluyen un congreso científico con motivo del 300 aniversario de Ferrol como ciudad departamental; el programa Embajadores del Patrimonio (piezas audiovisuales sobre el sentimiento y orgullo de ciudad); un ciclo sobre San Felipe (historia, arquitectura y función estratégica, además de visitas teatralizadas, rutas y talleres); la VI Semana del Patrimonio Invisible; el VI Festival Ilustrado; y un plan de medios y merchandising para llegar al público.

El presupuesto total asciende a 118.148 euros, por lo que la Junta de Gobierno Local acordó solicitar la colaboración de la Diputación de A Coruña, con una aportación del 80 %.