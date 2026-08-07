El Puerto de Ferrol reactiva la rehabilitación de la gasolinera de As Pías, sin uso desde 2018

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao acaba de sacar a licitación los trabajos para ejecutar el proyecto de remediación del suelo que ocupa la gasolinera de As Pías, en desuso desde el año 2018.

Este proyecto fue aprobado por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental y Sostenibilidade de la Xunta de Galicia y supondrá la recuperación medioambiental de los terrenos en los que se ubica la estación de servicio.

El presupuesto base de licitación es de 192.708 euros (159.263 + IVA) y el plazo de ejecución es de 15 meses. El objetivo del contrato es eliminar los restos de hidrocarburos que hay en el terreno.

Para ello, se aplicará un sistema denominado Pump&Traet, que se basa en el bombeo de las aguas subterráneas favoreciendo la movilización y la recuperación de hidrocarburos que, de manera residual, pudieran haber quedado. A continuación se procede a su tratamiento para eliminar el hidrocarburo y devolver finalmente el agua, ya tratada, al medio.

Una vez realizadas las actuaciones, se comprobará su efectividad. Se realizará un seguimiento en la fase activa de actuación, con revisiones semanales durante el primer mes y quincenales después para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

En otra fase de seguimiento posterior, se hará un muestreo trimestral durante seis meses antes de la emisión del certificado final. Estos trabajos previos son necesarios para continuar con la tramitación que permitirá devolver la actividad a una estación de servicio emblemática en el barrio de Caranza.

Más de 7.000 metros cuadrados

Este proyecto de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao supondrá un impulso a la tramitación de la concesión solicitada por Carbugal sobre 7.200 metros cuadrados de dominio público para la recuperación de la gasolinera de As Pías y la puesta en valor del entorno.

La actuación propuesta por la compañía incluía una primera fase de reconstrucción y puesta en actividad de la estación de servicio de Caranza y una segunda fase con la construcción de un edificio destinado a actividad comercial y de hostelería. Además habrá 60 plazas de aparcamiento de uso público.