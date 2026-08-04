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Muere un trabajador en Ortigueira (A Coruña) al caerle encima una rama
El suceso se produjo en la parroquia de As Neves
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Un trabajador ha fallecido esta tarde en Ortigueira al caerle encima una rama mientras trabajaba en el monte. El suceso se produjo pasadas las 15:30 horas de este martes en la parroquia de As Neves.
El 112 recibió el aviso de un particular, que alertaba de que el herido estaba liberado y accesible pero semiconsciente.
Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias con un helicóptero medicalizado con base en Santiago, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Ortigueira.
Pese a los trabajos para reanimarlo, los servicios sanitarios no pudieron salvarle la vida.