Muere un trabajador en Ortigueira (A Coruña) al caerle encima una rama

Un trabajador ha fallecido esta tarde en Ortigueira al caerle encima una rama mientras trabajaba en el monte. El suceso se produjo pasadas las 15:30 horas de este martes en la parroquia de As Neves.

El 112 recibió el aviso de un particular, que alertaba de que el herido estaba liberado y accesible pero semiconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias con un helicóptero medicalizado con base en Santiago, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Ortigueira.

Pese a los trabajos para reanimarlo, los servicios sanitarios no pudieron salvarle la vida.