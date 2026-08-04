La Mancomunidad de Ferrol reclama un "tren digno" y exige a Renfe más frecuencias con A Coruña

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ferrol ha aprobado una declaración institucional en defensa del ferrocarril en la que muestra su "profunda discrepancia" con la respuesta remitida por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, a la carta enviada el pasado mes de mayo por el ente supramunicipal. En ella trasladaba su preocupación por las deficiencias de la conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña, acompañando además una propuesta de mejora de frecuencias elaborada por el Foro Ciudadano por el Ferrocarril.

La respuesta de Renfe, según explica la Mancomunidad, argumenta que un incremento de los servicios supondría disponer de más material ferroviario y recursos humanos de los que actualmente carece la compañía. Un planteamiento que el organismo presidido por José Manuel Rey Varela considera insuficiente para justificar la situación del servicio.

En la declaración institucional, la Mancomunidad sostiene que el ferrocarril es un servicio público esencial con un papel vertebrador del territorio, por lo que considera "inaceptable" que el número de viajeros se utilice como argumento para explicar la falta de frecuencias. A su juicio, esa menor demanda es precisamente consecuencia de un servicio limitado, con pocas conexiones, tiempos de viaje excesivos y una falta de inversiones en la infraestructura ferroviaria de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

El documento también rechaza que la empresa remita la responsabilidad al contrato de Obligación de Servicio Público suscrito con el Estado. La Mancomunidad defiende que la ciudadanía no puede verse perjudicada por un reparto de competencias entre administraciones mientras continúa una situación que califica de abandono.

Además, el texto respalda las reivindicaciones impulsadas durante años por los ayuntamientos de la comarca y el Foro Ciudadano por el Ferrocarril. Según recoge la declaración, resulta "inadmisible" que se argumenten limitaciones de personal y de material como obstáculo permanente para mejorar un servicio que consideran claramente insuficiente y diseñado, principalmente, para enlazar con Madrid, sin responder a las necesidades diarias de quienes se desplazan entre Ferrol y A Coruña por motivos laborales o académicos.

La Mancomunidad concluye reclamando "un tren digno, un tren del siglo XXI", al entender que apostar por el ferrocarril supone reforzar la cohesión territorial, la movilidad sostenible y la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos.

Por ello, exige a Renfe y al Gobierno central que adopten decisiones inmediatas para incrementar las frecuencias, modernizar las infraestructuras ferroviarias y planificar un servicio adaptado a las necesidades reales del territorio. Asimismo, reclama una respuesta del secretario de Estado de Transportes y Movilidad, José Antonio Santano, a la carta remitida por la Mancomunidad el pasado mes de mayo y reafirma su apoyo a las reivindicaciones promovidas por el Foro Ciudadano por el Ferrocarril.