Así fue el derribo de las cuatro torres de la antigua central térmica de As Pontes (A Coruña)

Las cuatro torres de refrigeración de la antigua central térmica de As Pontes ya forman parte del pasado. La localidad coruñesa vivió este jueves uno de los momentos más simbólicos del desmantelamiento de la histórica planta de Endesa con la demolición controlada de las estructuras que durante décadas definieron su paisaje industrial.

Aunque inicialmente estaba previsto que la actuación comenzase a las 16:00 horas, las dos primeras torres fueron derribadas a las 16:02, levantando una gran nube de polvo visible desde distintos puntos del municipio. Catorce minutos después, a las 16:16 horas, cayeron las otras dos, completando una operación que apenas duró unos segundos en cada fase.

Las torres, de 99 metros de altura, eran uno de los elementos más reconocibles de la antigua central térmica. Cada una pesaba alrededor de 11.245 toneladas, sumando unas 45.000 toneladas de hormigón y acero.

Uno de los hitos del desmantelamiento

Endesa calificó la demolición como una de las actuaciones más complejas de todo el proceso de desmantelamiento de la central. Para ejecutarla fue necesario diseñar un amplio dispositivo de seguridad, en el que participaron Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Concello de As Pontes, Deputación da Coruña, Axencia Galega de Infraestruturas y el equipo Pegaso de la Guardia Civil para controlar el uso de drones.

Además, alrededor de las torres se instalaron 12 cañones nebulizadores de agua para reducir la nube de polvo durante la voladura.

Tras el derribo se generarán unas 45.000 toneladas de residuos, principalmente hormigón y acero, de las que más del 90 % serán valorizadas para su reutilización, dentro del objetivo de alcanzar el denominado "residuo cero"

Con este nuevo avance, el desmantelamiento de la antigua central supera ya el 40% de ejecución. En la obra trabajan a diario más de 160 personas, alrededor del 40% de ellas mano de obra local, con el objetivo de concluir el desmontaje de la isla de potencia en 2028.