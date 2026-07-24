Un grupo de orcas vuelve a dañar a un velero a 13 millas de Cabo Ortegal (A Coruña)

Velero hundido por las orcas cerca de la estaca de Bares el pasado jueves Salvamento Marítimo

Las orcas han vuelto a embestir a un velero que navegaba este viernes al mediodía frente a la costa de Ortegal, a 13 millas al noroeste de Punta Candelaria. Horas después de haber provocado ayer el hundimiento de otra nave a 1,3 millas de Estaca de Bares.

Según fuentes de Salvamento Marítimo, la interacción con las orcas se produjo sobre las 13:17 horas. Se trata de la embarcación Vai y a bordo iban dos tripulantes, que alertaron a la central de emergencias de que se habían quedado sin gobierno y que necesitaban asistencia.

Por ello, se movilizó al buque Mar de Galicia, del servicio de Guarda Costas, que acudió hasta el lugar y remolcó la embarcación hasta el puerto de Viveiro.

Cinco episodios con orcas en dos días

Antes de estos sucesos, el jueves otro velero había estado cerca de estos animales, aunque sus daños en el timón eran mínimos y prosiguieron su navegación hacia Viveiro.

Previamente, ese mismo mediodía, el velero Glatisant se quedó a la deriva en la ría de Viveiro al quedar inoperativo su timón. La salvamar Alioth llegó hasta el punto en el que se encontraban escoltando el barco a puerto.

Además, otro velero, el Kador, en el que viajaban un tripulante y tres gatos, también se encontró con un grupo de orcas hacia las 14:30 horas. En este caso se movilizó a la salvamar Shaula, aunque no necesitó asistencia y pudo llegar a Viveiro.

Especie protegida

Desde Salvamento recuerda que las orcas son una especie protegida y que no se les debe causar ningún daño o molestia.

Por eso, en caso de interacción, recomiendan no detenerse y navegar hacia la costa, en aguas menos profundas. También se recomienda no acercarse a las bandas de orcas y buscar un espacio central que proteja de movimientos bruscos.

Si es posible, solicitan que se graben imágenes de los animales para poder estudiar posteriormente su comportamiento e informar siempre del encuentro.