Detenido por 13ª vez un vecino de Mugardos (A Coruña) por conducir sin carné y con positivo en drogas

La Guardia Civil investiga a un vecino de Mugardos (A Coruña), de 48 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido conduciendo pese a tener retirado el permiso de conducción por la pérdida total de los puntos.

La intervención se produjo durante la última campaña especial de vigilancia y control de la velocidad impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Agentes del Destacamento de Tráfico de Ferrol interceptaron el turismo cuando circulaba por la carretera DP-3605, en el municipio de Ferrol.

Tras comprobar la documentación del conductor, los guardias civiles verificaron que carecía de autorización para conducir desde 2014, al haber perdido la totalidad de los puntos de su permiso.

Además, fue sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas. En estas últimas obtuvo un resultado positivo indiciario en cocaína, opiáceos y cannabis (THC), pendiente todavía de la confirmación definitiva por parte del laboratorio correspondiente.

La Guardia Civil destaca que el hombre es un reincidente habitual, ya que esta es la decimotercera ocasión en la que se le investiga por conducir sin permiso.

Ante la reiteración de estos hechos, los agentes inmovilizaron el vehículo y solicitaron a la autoridad judicial el decomiso del turismo, del que es propietario el investigado, al considerar que su utilización continuada supone un riesgo para la seguridad vial.

Conducir un vehículo después de perder la vigencia del permiso por la retirada total de los puntos constituye un delito contra la seguridad vial, castigado con penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, según recoge el Código Penal. Asimismo, en casos de especial gravedad o reincidencia, la autoridad judicial puede acordar el decomiso del vehículo empleado para cometer el delito.