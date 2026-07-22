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Estabilizado un incendio en As Pontes (A Coruña) que quema una hectárea
El fuego se inició a las 14:33 horas y la Xunta lo dio por estabilizado a las 19:07 horas
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Un incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el municipio coruñés de As Pontes, parroquia de Vilavella, quema alrededor de una hectárea.
Según informan fuentes de la Consellería do Medio Rural a Europa Press, el fuego comenzó a las 14:33 horas y la Xunta lo da por estabilizado desde las 19:07 horas. Descarta riesgo para viviendas.
En las tareas de extinción han trabajado de forma acumulada: dos helicópteros, tres motobombas, nueve brigadas y cuatro agentes.