Incendio de esta tarde en As Pontes (A Coruña)

Incendio de esta tarde en As Pontes (A Coruña) @LumesGal

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Estabilizado un incendio en As Pontes (A Coruña) que quema una hectárea

El fuego se inició a las 14:33 horas y la Xunta lo dio por estabilizado a las 19:07 horas

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Un incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el municipio coruñés de As Pontes, parroquia de Vilavella, quema alrededor de una hectárea.

Autopista AP-9 a la altura de Vilaboa esta mañana.

Según informan fuentes de la Consellería do Medio Rural a Europa Press, el fuego comenzó a las 14:33 horas y la Xunta lo da por estabilizado desde las 19:07 horas. Descarta riesgo para viviendas.

En las tareas de extinción han trabajado de forma acumulada: dos helicópteros, tres motobombas, nueve brigadas y cuatro agentes.