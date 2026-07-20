Así se podrá ver el eclipse total de sol del 12 de agosto desde Ferrol: habilitadas varias playas

Ferrol ya prepara el dispositivo especial con el que afrontará el próximo 12 de agosto la llegada de miles de personas para contemplar el eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico excepcional que no volverá a repetirse en España hasta 2053.

El Ayuntamiento habilitará como principales puntos de observación las playas de Doniños, San Xurxo, Esmelle y Covas, además de poner en marcha un amplio plan de seguridad, movilidad y emergencias.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, presentó este lunes las medidas previstas para una jornada en la que la ciudad espera una gran afluencia de visitantes debido a su ubicación privilegiada para observar el eclipse.

El fenómeno comenzará a las 19:30 horas, mientras que la fase de totalidad, en la que la Luna ocultará completamente el Sol, está prevista entre las 20:27 y las 20:29 horas. La observación concluirá alrededor de las 21:21 horas.

El Ayuntamiento activará el Plan de Emergencia Municipal (PEMU-Ferrol) en fase de alerta a partir de las 14:00 horas, con la constitución del Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) y la instalación de un Puesto de Mando Avanzado en la playa de Doniños, desde donde se coordinará buena parte del operativo.

Además, durante toda la jornada se reforzará la presencia de la Policía Local y se coordinarán los efectivos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios de emergencias y la Subdelegación del Gobierno.

Cortes de tráfico y cambios en la circulación

El plan contempla restricciones especiales de tráfico en las zonas donde se espera una mayor concentración de personas, especialmente en los entornos de Doniños, San Xurxo y Covas.

Entre las principales medidas destaca el cierre al tráfico rodado de las carreteras de acceso a Cabo Prior y Cabo Prioriño, permitiéndose únicamente el paso a residentes y vehículos de emergencia.

También se establecerán sentidos únicos de circulación en distintos puntos del entorno de Doniños y Penencia para facilitar la entrada y salida de vehículos, mientras que en San Xurxo se prohibirá estacionar en la calzada en determinados tramos para garantizar el paso simultáneo de los vehículos.

Recomendaciones para observar el eclipse

El Ayuntamiento recuerda que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección homologada, ya que puede provocar lesiones irreversibles en la retina. Asimismo, desaconseja utilizar cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos, incluso si se llevan gafas certificadas para eclipses.

Además, recomienda acudir con antelación a los puntos de observación, llevar agua, utilizar protección solar y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.