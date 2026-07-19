Fallece a los 93 años Antonio Martínez Aneiros, primer alcalde democrático de Narón (A Coruña)

A la derecha, Antonio Martínez Aneiros, en un homenaje celebrado por el ayuntamiento Concello de Narón

Antonio Martínez Aneiros, primer alcalde democrático de Narón (A Coruña), ha fallecido a los 93 años en la parroquia de O Val, en la que residía. Su capilla ardiente está situada en el Tanatorio Albia de Ferrol, donde sus restos mortales serán incinerados en la mañana del lunes.

Martínez Aneiros estuvo al frente del Ayuntamiento de Narón entre 1979 y 1985. Tras concluir su etapa como regidor, fue diputado en el Parlamento de Galicia por el Partido Socialista de Galicia (PSG)-Esquerda Galega.

En reconocimiento a su trayectoria pública, el Ayuntamiento de Narón acordó en 2016 dar su nombre a una calle situada en el complejo social de O Val.

Este político desarrolló una destacada labor en los primeros años de la democracia municipal, al convertirse en el primer alcalde elegido democráticamente en Narón tras las elecciones locales de 1979.