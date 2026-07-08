Ferrol instalará cámaras para controlar el tráfico en San Felipe desde el 13 de julio

Reunión para poner en marca el sistema de videovigilancia del tráfico en los accesos a San Felipe Cedida

El Concello de Ferrol pondrá en marcha el próximo 13 de julio un sistema de videovigilancia del tráfico en los accesos a San Felipe, una medida consensuada con los vecinos para mejorar la seguridad vial y poner fin a los problemas de circulación que desde hace años afectan a esta zona.

El dispositivo estará formado por dos cámaras lectoras de matrículas, ya instaladas a la altura de la cetárea y en la salida del castillo de San Felipe, dos de los puntos considerados más conflictivos. Su función será controlar el acceso de los vehículos autorizados y garantizar el cumplimiento de la regulación de tráfico ya existente.

La actuación responde a una reivindicación histórica de los residentes de San Felipe, San Cristovo y Cariño, quienes habían trasladado al Ayuntamiento las dificultades derivadas de la estrechez de la calzada, la ausencia de aceras y la convivencia entre peatones y vehículos.

Según explica el Concello, a pesar de la señalización que prohíbe salir desde el castillo de San Felipe en dirección a Ferrol, son frecuentes los incumplimientos. Esta situación provoca que algunos vehículos circulen en sentido contrario, generando riesgos para la seguridad vial, retenciones que dificultan el paso de los servicios de emergencia y problemas de acceso para los propios vecinos.

Además, el estacionamiento indebido en puntos donde está prohibido aparcar también contribuye a complicar la circulación y la movilidad en la zona.

Más de 400 vehículos autorizados

Tras las reuniones mantenidas entre el Concello, la Policía Local y la asociación vecinal de San Felipe-San Cristovo, se acordó implantar este sistema sin modificar el régimen de circulación vigente.

El Ayuntamiento ha autorizado más de 400 matrículas correspondientes a residentes de San Felipe, San Cristovo y Cariño, que podrán utilizar la salida por el castillo. A ellos se suman taxis, vehículos de reparto, servicios de ayuda a domicilio, transporte público y otros servicios esenciales.

El resto de conductores deberá continuar utilizando la salida por San Cristovo, tal y como establece la normativa actual.

Las cámaras comenzarán a funcionar el 13 de julio y la Policía Local recuerda que incumplir la señalización que prohíbe la salida desde el castillo podrá conllevar las correspondientes sanciones.