La Policía Local de Ferrol identifica a varios menores por actos vandálicos en un colegio

La Policía Local de Ferrol ha identificado a varios menores presuntamente implicados en los daños ocasionados en el colegio La Salle, donde se produjeron la fractura de varios cristales tras el lanzamiento de piedras contra el centro educativo.

Los hechos se registraron en la noche del domingo al lunes, cuando un vecino alertó a las 23:15 horas de la presencia de un grupo de jóvenes que estaba arrojando objetos contra las instalaciones desde la calle Emilia Pardo Bazán. La rápida intervención de los agentes permitió localizar a cuatro menores en el propio lugar y posteriormente identificar a otros dos que se habían refugiado en sus domicilios, siendo todos ellos menores de edad.

Según ha informado el cuerpo policial, se trata de la tercera ocasión en la que se producen incidentes de estas características en este centro educativo, lo que ha motivado un seguimiento más estrecho de la zona.

Un dispositivo de control de drogas y alcohol se salda con 14 denuncias

En paralelo, la Policía Local llevó a cabo un dispositivo especial de control de alcoholemia y drogas durante la noche del viernes al sábado, en el que se realizaron cerca de 400 pruebas en distintos puntos de la ciudad.

El operativo se saldó con 14 denuncias administrativas, de las cuales 12 fueron por superar la tasa de alcohol permitida y dos por consumo de drogas, concretamente THC. Además, se tramitaron tres denuncias por presuntos delitos contra la seguridad vial, al detectarse conductas de conducción bajo la influencia del alcohol.

Los controles se desarrollaron entre las 16:00 y las 05:00 horas en varias localizaciones de Ferrol, incluyendo la circunvalación con Caranza, la rúa Rochel, la avenida de Compostela con rúa Cuntis, la rotonda de Uxío Novoneira, la avenida 19 de Febreiro, la FE-15 y la rúa Lousas con la estrada de Xoane.

En algunos de los puntos establecidos, como la rotonda de la avenida 19 de Febreiro y otra de las ubicaciones, no se registraron positivos. En uno de los casos investigados, el conductor circulaba además sin seguro obligatorio y con la ITV caducada desde 2025.