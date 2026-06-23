Estabilizado el incendio en las Fragas do Eume, en A Coruña: unas 50 hectáreas calcinadas

La Consellería de Medio Rural ha informado de la estabilización del incendio originado en el municipio coruñés de A Capela y que afecta al Parque Natural de As Fragas do Eume.

Según los datos recabados hasta las 19:00 horas de este martes, el foco se ha dado por estabilizado en torno a las 18:18 horas. El fuego empezó a las 5:27 horas de este martes en la parroquia de A Capela y, según las últimas estimaciones, afecta a unas 50 hectáreas, todas ellas dentro del Parque Natural de As Fragas do Eume.

Para su extinción se movilizaron, por el momento, tres técnicos, 15 agentes, 25 brigadas, 17 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y cinco helicópteros.

Por su parte, el otro fuego registrado en A Capela quedó controlado sobre las 0,55 horas de esta madrugada. Las llamas se iniciaron en la madrugada del domingo y, según las últimas estimaciones provisionales, afectan una superficie de unas 30 hectáreas.

Para su extinción se movilizaron por ahora dos técnicos, 17 agentes, 25 brigadas, 26 motobombas, una pala, tres helicópteros y dos aviones.

Medio Rural también daba ya por controlado el incendio que entró desde Portugal al ayuntamiento ourensano de A Mezquita, en la parroquia de Manzalvos. Según las últimas estimaciones, la superficie afectada en Galicia es de alrededor de 50 hectáreas. Para su extinción se movilizaron un técnico, 16 agentes, 26 brigadas, 17 motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.