Muere un bañista en la playa de Cariño, en Ferrol

Un bañista perdió la vida este domingo por la tarde en la playa de Cariño, en Ferrol.

A las 17:40 horas, un familiar pidió ayuda al 112 Galicia e indicó que su padre se encontraba en apuros mientras nadaba por la zona de rocas.

La central de emergencias puso en marcha un dispositivo de intervención formado por personal del Servicio de Urgencias Sanitarias, Salvamento Marítimo, el Servicio de Guardacostas de Galicia, los Bomberos de Ferrol con su equipo acuático, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Finalmente, una embarcación del Servicio de Guardacostas de Galicia, tras rescatar al bañista, lo trasladó hasta el muelle de Curuxeiras (Ferrol).

Asimismo, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del hombre, que iba a ser trasladado en una embarcación hasta el muelle de Curuxeiras, donde le esperaban agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y personal sanitario con una UVI móvil.