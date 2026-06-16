Ferrol ofrecerá crema solar gratuita en las playas durante la campaña de verano

Ferrol afronta el inicio de la temporada estival con iniciativas dirigidas tanto a la salud pública como al deporte. El Ayuntamiento volverá a poner a disposición de los usuarios de las playas crema solar gratuita de factor 50 y, además, acogerá el próximo 4 de julio el Campeonato Xunta de Galicia de Triatlón de Menores, una cita que reunirá a 350 deportistas.

En el ámbito de la prevención, los arenales con servicio de socorrismo contarán nuevamente con dispensadores de protección solar instalados en las casetas de vigilancia. La medida, desarrollada en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, busca fomentar hábitos saludables y concienciar sobre la importancia de proteger la piel durante la exposición al sol.

Los dispositivos estarán disponibles en las playas de Covas, Caranza, A Graña, Penencia, San Xurxo, Doniños, Santa Comba, Esmelle y Ponzos. Los usuarios podrán acceder gratuitamente al fotoprotector para reducir los riesgos asociados a la radiación solar durante los meses de verano.

Nueva prueba de triatlón

Por otro lado, el puerto de Curuxeiras será escenario el sábado 4 de julio del Triatlón de Menores Campeonato Xunta de Galicia y del Acuatlón Popular Pho3nix Kids Ferrol 2026, una competición organizada por el Club Triatlón Ferrol con la colaboración del Ayuntamiento y de la Federación Galega de Tríatlon.

La prueba congregará a participantes de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, tanto masculinas como femeninas. Las competiciones arrancarán a las 15:00 horas y combinarán recorridos de natación, ciclismo y carrera a pie adaptados a cada grupo de edad, mientras que el acuatlón popular incluirá un tramo de natación y otro de carrera.

Los organizadores destacan que el entorno de Curuxeiras permite desarrollar las tres disciplinas en un mismo espacio, consolidando a Ferrol como uno de los principales referentes gallegos de este deporte y como sede habitual de competiciones destinadas a las categorías de base.