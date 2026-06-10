Detenido en Pontedeume (A Coruña) tras intervenirle cocaína, hachís y dinero en efectivo

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Pontedeume como presunto responsable de un delito contra la salud pública tras una actuación desarrollada por agentes del puesto de la localidad durante un operativo de vigilancia y seguridad ciudadana.

Según informó el instituto armado, la intervención comenzó cuando una patrulla dio el alto a un turismo para realizar una comprobación rutinaria de la documentación del conductor y del vehículo. Durante la identificación, los agentes observaron que el hombre mostraba una actitud especialmente nerviosa, lo que despertó sus sospechas.

Ante esta situación, los guardias civiles llevaron a cabo una inspección del vehículo y de los efectos personales del conductor. En el interior de una cazadora encontraron un paquete que contenía una sustancia blanca que, presuntamente, era cocaína. El material intervenido alcanzó un peso aproximado de 110 gramos.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención del conductor y a la incautación de la sustancia localizada, iniciándose una investigación para esclarecer el alcance de la actividad delictiva.

Las pesquisas continuaron posteriormente con un registro en la vivienda del arrestado. En el inmueble, la Guardia Civil localizó diversas cantidades de sustancias estupefacientes ya preparadas para su distribución. En concreto, fueron halladas 38 dosis de cocaína distribuidas en bolsas individuales, además de varias porciones de hachís, entre ellas diez pequeñas piezas y una tableta de más de un centenar de gramos.

Durante la actuación también se intervinieron dos básculas de precisión y 400 euros en efectivo en moneda fraccionada, elementos que, según los investigadores, podrían estar relacionados con la venta de droga al por menor.

En total, la operación permitió aprehender 129 gramos de cocaína y 107 gramos de hachís, además del material utilizado presuntamente para la preparación y distribución de las sustancias.

El detenido fue puesto a disposición judicial junto con la droga, el dinero y el resto de efectos intervenidos, quedando las diligencias remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Betanzos, que se encargará de continuar con la tramitación del caso.