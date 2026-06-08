Localizan a Bruno González, vecino de Narón (A Coruña) y asesor del Gobierno municipal

El vecino de Narón Bruno González Mauriz, de 43 años, cuyo paradero se desconocía desde la mañana del pasado sábado, ha sido localizado este lunes, según han confirmado fuentes cercanas al operativo de búsqueda.

El hombre, que ejerce como asesor del gobierno municipal y colabora activamente con distintas entidades del municipio, se encuentra en buen estado de salud, según las mismas fuentes.

Su localización pone fin a más de dos días de preocupación para familiares, amigos y compañeros, después de que su desaparición activase un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Narón.

Durante el operativo se había solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizar tanto a González Mauriz como al vehículo en el que se desplazaba, un Opel Corsa gris.

La alarma saltó el sábado al no acudir a varios compromisos que tenía previstos. Desde entonces, familiares y allegados impulsaron una intensa campaña de difusión para tratar de dar con su paradero. Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que fue localizado.