Ferrol activa nuevas inversiones para modernizar A Malata y ampliar el carril bici hacia San Xurxo

Imagen del render de las obras de la cubierta de A Malata. Concello de Ferrol.

El Ayuntamiento de Ferrol ha dado un nuevo impulso a dos proyectos vinculados a las infraestructuras deportivas y a la movilidad sostenible de la ciudad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de la segunda fase de la renovación de la cubierta del estadio de A Malata y la ampliación del carril bici que conecta Doniños con San Xurxo, dos actuaciones que suman una inversión superior a los 645.000 euros.

En el caso del estadio ferrolano, la nueva fase de las obras contará con un presupuesto de más de 565.000 euros y un plazo de ejecución estimado de tres meses. Esta intervención se suma a los trabajos ya iniciados en la primera fase, que representan la mayor parte de la actuación global sobre la cubierta del recinto deportivo.

El proyecto contempla la sustitución y mejora de elementos estructurales de la cubierta, la corrección de problemas de filtraciones y la ampliación de la protección sobre las gradas, además de actuaciones destinadas a reforzar la seguridad y facilitar las labores de mantenimiento futuras. También se renovarán distintos elementos exteriores y se mejorará la imagen del estadio, adaptándola a la identidad visual del Racing de Ferrol.

Las obras incluyen igualmente mejoras en los accesos peatonales y en los pavimentos del entorno, con el objetivo de aumentar la accesibilidad y la seguridad de las personas usuarias del recinto.

Continuidad para el carril bici de la costa

Por otra parte, el Gobierno local ha aprobado sacar a concurso las obras para prolongar el carril bici entre Doniños y San Xurxo. La actuación dispondrá de una inversión cercana a los 80.000 euros y permitirá dar continuidad a un recorrido que actualmente queda interrumpido, obligando a los ciclistas a compartir la carretera con el tráfico rodado.

El nuevo tramo contará con una plataforma específica para bicicletas y se completará con sistemas de drenaje, señalización y adecuación de accesos. El objetivo es mejorar la seguridad vial en uno de los puntos con mayor tránsito durante la temporada estival y reforzar la conexión ciclista a lo largo del litoral ferrolano.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación contribuirá a fomentar desplazamientos más sostenibles y a consolidar un itinerario cada vez más utilizado tanto por vecinos como por visitantes que recorren la costa de Ferrol.