Tres detenidos en Narón (A Coruña) tras la incautación de 1 kilo de cocaína y 255.000 euros

La Policía Nacional, tras las investigaciones realizadas, ha detenido en Narón a tres varones como autores de sendos delitos de tráfico de drogas.

Dentro de la colaboración e intercambio de información establecido entre las distintas unidades y grupos de la Policía Nacional, se tiene conocimiento de que se están realizando transportes de sustancias estupefacientes en vehículos a motor por carretera, siendo en este caso el destino la comarca de Ferrolterra.

Tras las investigaciones y dispositivos realizados, en la mañana del pasado día 30 de mayo se lleva a cabo la explotación operativa de esta investigación en la localidad de Narón.

Un vehículo sobre el que se había establecido vigilancia, es interceptado en el momento en el que entra en un taller de Narón. Una de las personas que se encontraban en el interior del local, intenta cerrar el portón tras el paso del vehículo justo cuando los policías actuantes se lo impiden y entran en el taller.

Se encontraba en el establecimiento también otro varón, que huye abandonándolo por una segunda puerta y subiéndose a otro vehículo para huir del lugar a bordo del mismo, si bien es interceptado y detenido por el dispositivo policial establecido para esta operación.

En el interior del taller es incautado un kilogramo de cocaína, así como una pistola y su munición, esta última oculta en un carro de herramientas.

Por otro lado, la inspección realizada al vehículo permite comprobar que se trata de un vehículo "caleteado". Eso es, modificado para crear huecos que permitan la ocultación de sustancias, objetos prohibidos o dinero en su interior. En esta ocasión, un compartimento diseñado a tal efecto modificando la defensa delantera y oculto tras la matrícula, permitía ocultar 255.000 euros en billetes.

Por los hechos relatados resultan detenidos los dos varones que se encontraban en el interior del taller, así como el conductor del vehículo, todos ellos por sendos delitos contra la salud pública.

Tras la realización de las correspondientes diligencias policiales, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, decretando ésta el ingreso en prisión de dos de los detenidos.