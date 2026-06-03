Buscan a un hombre que seccionó una oreja en Fene (A Coruña) a otro tras amenazarlo con una hoz

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Europa Press

La Guardia Civil ha activado un operativo de búsqueda para localizar a un joven que, sin mediar palabra, seccionó una oreja a un vecino de A Capela (A Coruña) en la tarde del pasado lunes.

Según informa Europa Press, el brutal suceso tuvo lugar en la parroquia de Sillobre, en Fene (A Coruña) donde el presunto agresor, que se encuentra ocupando ilegalmente una vivienda de la zona, había estado previamente amenazando a viandantes y conductores con una hoz.

De acuerdo con los testimonios recogidos por los agentes, el individuo recorrió varias zonas de la parroquia blandiendo la hoz, en actitud violenta y lanzando amenazas contra vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar.

Así, en ese estado de alteración, causó daños en, al menos, un vehículo antes de atacar a su víctima con el objeto cortante, seccionándole parcialmente una oreja.

Inmediatamente después de la agresión, el joven huyó del lugar sin que hasta el momento haya sido localizado. La Guardia Civil mantiene un dispositivo de búsqueda en marcha y una investigación para esclarecer los hechos.

Por su parte, el hombre herido fue trasladado de urgencia al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, donde fue intervenido quirúrgicamente.