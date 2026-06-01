Relevo al frente del puerto de Ferrol: José Antonio Álvarez sustituye a Francisco Barea

El Consello de la Xunta de Galicia ha aprobado este lunes el nombramiento del hasta ahora presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez Vidal, como nuevo mandatario de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Sustituye en el cargo a Francisco Barea Paz, quien fue nombrado hace casi cinco años.

Este nombramiento se produce justo el día en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que la multinacional china SAIC, propietaria de la marca de vehículos MG, ha solicitado oficialmente implantar en Galicia su primera fábrica de ensamblaje de Europa, plan que el Gobierno gallego ha aprobado declarar como proyecto industrial estratégico.

Álvarez Vidal (Ferrol, 1961) fue nombrado presidente de Portos de Galicia en junio de 2023 en sustitución de Susana Lenguas. Licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela, Álvarez es funcionario del cuerpo superior de administración de la Xunta, a la que ha estado vinculado desde 1985 con distintos cargos en las consellerías de Ordenación do Territorio; Xustiza e Interior y Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

Francisco Barea (Ferrol, 1972) se puso al frente del Puerto de Ferrol en septiembre del 2021 tras dirigir durante un año el Instituto de Estudos do Territorio, de la Consellería de Medio Ambiente. Durante su gestión, Barea impulsó las obras del tren al puerto exterior para dotar de conexión ferroviaria la dársena de Caneliñas, proyecto en el que se han invertido 120 millones de euros.

La apuesta de Ferrol como destino de cruceros, con la licitación reciente para construir una terminal, la reforma de la fachada litoral de Curuxeiras o la rehabilitación del edificio de Aduanas son otras iniciativas de la hoja de servicios de Barea, quien en casi cinco años ha fomentado una mayor conexión entre el puerto y la ciudad.