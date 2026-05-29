La terminal de cruceros del puerto de Ferrol, más cerca: otorgada la concesión a Global Ports

La terminal de cruceros del puerto de Ferrol se acerca un poco más, después de que el consejo de administración portuario aprobase este viernes otorgar a Global Ports Ferrol S.L. la concesión para la construcción y explotación de la infraestructura con un plazo de vigencia de 30 años.

La futura terminal abarcará un área de 960 metros cuadrados en el muelle Espigón Exterior y se entregará a la empresa en dos fases. En la primera, la terminalista dispondrá de una parcela de 480 metros cuadrados para ejecutar el edificio.

En una segunda etapa la terminal se ampliará, una vez que el muelle esté plenamente operativo para el atraque de buques de crucero de grandes esloras. Además, se dispondrá de una segunda instalación móvil para cuando los atraques se realicen lejos del edificio principal, permitiendo así atender varias escalas simultáneas.

Una vez otorgada la concesión, Global Ports Ferrol debe presentar el proyecto de construcción para la primera fase en un plazo de tres meses. El proyecto se someterá a la aprobación de los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria para su aceptación y permiso para el inicio de las obras.

La ejecución de los trabajos para construir la terminal se iniciará en un plazo de seis meses desde el otorgamiento de la concesión. La infraestructura será de uso abierto a todas las navieras, consignatarias y prestadores del servicio portuario de pasaje, lo que favorecerá el incremento de escalas.

En el edificio de la terminal se centrará buena parte del servicio al pasaje, la colocación y servicio de pasarelas al buque y el guiado de pasajeros, control de equipajes y otras prestaciones. El concesionario desarrollará su actividad bajo los criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

El puerto ferrolano prevé que el tráfico de pasajeros se multiplique por cuatro en los próximos años hasta alcanzar los 80.000 cruceristas.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao también aprobó otorgar autorización a la empresa Pinto Basto Ibérica para la prestación del servicio comercial de consignación de buques y mercancías por el plazo de 10 años.