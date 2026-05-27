Luz verde ambiental para instalar en el puerto exterior de Ferrol una planta solar fotovoltaica

La Xunta ha dado luz verde ambiental a un proyecto para instalar una planta solar fotovoltaica para autoconsumo en el puerto exterior de Ferrol-San Cibrao. Estará ubicada en el terreno adyacente al perímetro de la propia instalación portuaria.

Según concluye el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, "no son previsibles" efectos adversos significativos derivados del proyecto. Eso sí, siempre que cumplan con los condicionantes fijados en el documento ambiental y en la restante documentación analizada, como en la propia resolución autonómica.

El informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial. Así, la documentación que aportaron los promotores fue sometida a participación pública, no se recibió ningún escrito o alegación al respecto, y fueron consultados ocho organismos interesados.

A continuación, realizaron la valoración correspondiente y establecieron condicionantes que se sumaron a los incluidos en programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

La Xunta detalló en un comunicado que, las evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha si cumple ciertas condiciones establecidas en los informes con relación a aspectos como patrimonio natural; integración paisajística y restauración; aguas y cauces fluviales; protección de la atmósfera, de la población, de la salud, del suelo y de las infraestructuras; y gestión de residuos, entre otras cuestiones.

Una vez emitido el IIA, que no exime a los promotores de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, fue remitida la resolución al órgano sustantivo y en los próximos días será publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en la página web de la Consellería.

El proyecto, promovido por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, ocupará una superficie de 12,89 hectáreas en terrenos localizados en el ayuntamiento de Ferrol. El objetivo es que la futura planta proporcione una alternativa sostenible al consumo energético del puerto y disminuir la dependencia de combustibles fósiles de las instalaciones.

La actuación prevista tendrá una potencia en paneles de 19,8 MWp y se dividirá en dos proyectos de autoconsumo fotovoltaico instalados en el suelo con estructura fija, de 6,49 MWp y 13,3 MWp, respectivamente.