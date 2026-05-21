Detenido en Ferrol con un kilo de hachís y una pistola simulada en una zona vigilada

La Policía Nacional arrestó el pasado sábado en Ferrol a una persona acusada de un presunto delito contra la salud pública tras ser sorprendida en las proximidades de uno de los puntos de la ciudad sometidos a especial vigilancia policial por su vinculación con el tráfico de estupefacientes.

La actuación se produjo durante un operativo de control desplegado por los agentes en una zona considerada sensible dentro de los dispositivos habituales de prevención. En el transcurso de la vigilancia, los policías detectaron un vehículo cuyo comportamiento levantó sospechas, por lo que decidieron identificar a su ocupante y realizar una inspección del turismo.

Durante el registro, los agentes localizaron diez paquetes ocultos que contenían cerca de un kilogramo de hachís, además de dinero en efectivo repartido en distintas cantidades, una circunstancia que suele relacionarse con operaciones de venta al menudeo.

En el interior del coche también apareció una pistola simulada, que fue igualmente intervenida.

Tras el hallazgo, los policías procedieron a la detención inmediata del investigado y a su traslado para su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial de Ferrol, que se hará cargo de la instrucción del caso.