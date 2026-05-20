Ferrol inicia la limpieza del baluarte de San Carlos tras años sin actuaciones

El Concello de Ferrol inició este miércoles los trabajos de limpieza del baluarte de San Carlos, situado en el barrio de Canido, una actuación que, según el gobierno local, llevaba años siendo reclamada por los vecinos de la zona.

El concelleiro de Servizos, José Tomé, explicó que se trata de "una actuación que ejecutamos ahora escuchando las peticiones y necesidades trasladadas por los vecinos".

Las labores están siendo ejecutadas por la empresa encargada del mantenimiento de zonas verdes y se prolongarán durante varios días. Además, cuentan con supervisión de la arqueóloga municipal al tratarse de un elemento patrimonial del siglo XVIII.

El baluarte de San Carlos forma parte del sistema defensivo histórico de la ciudad, construido para proteger la ría de Ferrol y su entorno frente a posibles ataques enemigos.

Limpieza manual para proteger el patrimonio

Los trabajos consisten en la retirada de vegetación herbácea y arbustiva, principalmente hierbas, silvas y tojos, aunque se conservarán especies como musgos y líquenes por formar parte del ecosistema natural de la construcción.

José Tomé destacó que "los operarios están realizando las tareas a mano y con sumo cuidado para evitar cualquier tipo de daño tanto en el empedrado de la muralla como en la argamasa que une las piedras del baluarte".

El edil subrayó además que esta limpieza "no se llevaba a cabo desde hace años", por lo que considera que la actuación permitirá mejorar tanto la conservación del espacio como su integración en el entorno.