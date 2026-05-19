Ferrolterra unifica su presión para reclamar un tren 'propio del siglo XXI'

Reunión entre la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol y el Foro Cidadán polo Ferrocarril

La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol y el Foro Cidadán polo Ferrocarril escenificaron este lunes una posición común para reclamar mejoras urgentes en las conexiones ferroviarias de Ferrolterra y poner fin al "histórico aislamiento ferroviario" de la comarca.

El encuentro, celebrado en Ferrol, sirvió para que los alcaldes y alcaldesas de la comarca trasladaran su respaldo unánime a las reivindicaciones impulsadas por el colectivo ciudadano en defensa de un tren adaptado a la realidad actual.

La reunión estuvo presidida por José Manuel Rey Varela, presidente de la Mancomunidade, quien reafirmó el compromiso institucional de la comarca para reclamar de forma conjunta una infraestructura ferroviaria "moderna, competitiva y propia del siglo XXI". En opinión de Varela, esto es "esencial para el desarrollo económico y social de Ferrolterra y para poner fin definitivamente al aislamiento" que la región "ha sufrido durante décadas”.

Pendiente la reunión con el Gobierno

Durante el encuentro, el Foro trasladó a los representantes municipales las gestiones realizadas ante distintas administraciones para reclamar inversiones, mejoras en las infraestructuras y un aumento de frecuencias mientras no se acometa la modernización integral de la línea ferroviaria.

La Mancomunidade anunció además que enviará una carta a Renfe trasladando la propuesta planteada por el colectivo para incrementar los servicios actuales.

Uno de los principales objetivos pasa ahora por conseguir una fecha para la reunión pendiente con el secretario de Estado de Infraestructuras y responsables de Adif, comprometida inicialmente para el primer trimestre del año.

La Mancomunidade reclamará que ese encuentro se celebre en Ferrol y sirva para abordar directamente la situación ferroviaria de la comarca.

Nueva protesta en tren hacia Ortigueira

La reunión sirvió también para coordinar nuevas acciones reivindicativas impulsadas por el Foro Cidadán polo Ferrocarril.

Entre ellas figura una nueva movilización prevista para el próximo sábado 23 de mayo, consistente en un viaje simbólico en tren hasta Ortigueira para denunciar las carencias del servicio ferroviario actual.

El colectivo recordó además que sigue pendiente en el Congreso de los Diputados la aprobación de una declaración institucional en favor de un tren del siglo XXI para Ferrolterra, una demanda que consideran compartida tanto por la sociedad como por las instituciones de la comarca.