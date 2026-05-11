Ferrol licita por 1,2 millones la transformación del frente marítimo de Caranza

El Concello de Ferrol sacará a licitación las obras del proyecto "Abrir Ferrol ao Mar-Caranza", una actuación orientada a transformar el frente marítimo de la ciudad y mejorar la conexión entre el entorno urbano y el litoral. La Xunta de Goberno Local aprobó este lunes el inicio del proceso para un proyecto que contará con una inversión de 1,16 millones de euros y un plazo de ejecución de 13 meses.

La intervención contempla una reorganización integral del ámbito para mejorar la movilidad peatonal y ciclista, reforzar los accesos desde la ciudad y crear nuevos espacios de estancia y convivencia. También se reordenarán los recorridos existentes en el borde costero y se acondicionarán accesos transversales hacia Caranza y los equipamientos próximos.

El proyecto afectará además al trazado del Camiño Inglés, que será rehabilitado para mejorar su accesibilidad y su integración paisajística dentro de la fachada marítima.

Entre el trazado del Camiño Inglés y la Avenida do Mar se habilitará un gran espacio multifuncional destinado al uso ciudadano. La actuación incluirá zonas de juegos infantiles con pavimento continuo de caucho reciclado, áreas recreativas y deportivas, espacios de descanso y una zona multiusos concebida como mirador y auditorio al aire libre.

Nuevas zonas verdes

El proyecto incorpora también una mejora paisajística y ambiental mediante la plantación de nuevo arbolado, la creación de zonas verdes y la instalación de sistemas de riego por goteo. Los nuevos árboles contarán con sistemas antirraíces y protección específica para favorecer su conservación y desarrollo.

En materia de pavimentación, el Concello apostará por materiales sostenibles y resistentes. Las zonas peatonales se ejecutarán con losas fotocatalíticas descontaminantes, diseñadas para contribuir a la reducción de contaminantes en el aire.

La actuación contempla además la creación de dos nuevos estacionamientos. Uno estará situado en la rúa Fonte da Greza y dispondrá de 24 plazas, mientras que el segundo se ubicará entre la rúa Telleiras y la rúa 5, con capacidad para 50 vehículos, tres de ellas reservadas para personas con movilidad reducida.

En total, el proyecto sumará 74 nuevas plazas de aparcamiento. También se renovará el estacionamiento situado en la parte trasera del auditorio, con 52 plazas, mediante mejoras en el pavimento, la señalización y el pintado.

El plan incluye asimismo una nueva instalación de iluminación en las zonas de aparcamiento y en el parque infantil, mientras que en otras áreas se mantendrá una iluminación más limitada para preservar el carácter natural del litoral.

Actuaciones ya en marcha

Las obras forman parte del convenio de colaboración entre el Concello de Ferrol y la Axencia Galega de Infraestruturas para el desarrollo de la segunda fase de actuaciones de movilidad sostenible en la fachada marítima y portuaria de la ciudad. El proyecto está cofinanciado al 50% por ambas administraciones.

Actualmente, ya se encuentran en ejecución las obras de las fases de Ferrol Vello, A Magdalena y Arsenal, con una inversión de 5,3 millones de euros, así como la actuación en Esteiro, valorada en 2,7 millones.