El Foro por el Ferrocarril de Ferrol tacha de "decepcionante" su reunión con Renfe en Galicia

El Foro Ciudadano por el Ferrocarril ha calificado como "decepcionante" la reunión mantenida este lunes con responsables de Renfe en Galicia, en la que esperaban abordar avances concretos en la mejora de los servicios ferroviarios que afectan a Ferrol y su comarca. Según trasladan, el encuentro se saldó sin compromisos ni valoraciones sobre sus propuestas.

Desde el colectivo aseguran que acudían con la expectativa de poder "debatir y avanzar en la viabilidad" de medidas como la ampliación de frecuencias y nuevos horarios en la conexión Ferrol-A Coruña, pero lamentan que los representantes de la operadora se limitaron a escuchar, sin profundizar en el contenido de las demandas ni ofrecer plazos o posibles soluciones.

Además, critican que "no hubo ningún tipo de aportación" tampoco en lo relativo a la línea de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo ni a las conexiones con Lugo, otros de los puntos clave planteados por el foro. Aun así, reconocen que desde Renfe se admitió que el servicio ferroviario en la zona "padece deficiencias y carencias", que el colectivo considera muy graves.

Entre los pocos anuncios trasladados, figura la intención de reforzar el servicio de la antigua FEVE con la contratación de maquinistas y revisores, aunque el foro se muestra prudente y señala que esperará a comprobar si estas medidas se materializan realmente y en qué medida benefician a las líneas del norte gallego.

Asimismo, los responsables de Renfe se comprometieron a trasladar las propuestas del colectivo a la Presidencia de la compañía, si bien sin concretar si ello derivará en una respuesta efectiva o en un mero trámite informativo.

Ante esta situación, el Foro insiste en la necesidad de mantener una reunión con la Secretaría de Estado de Transportes y reclama una mayor implicación de las administraciones, tanto del Gobierno central como de la Xunta, para "solucionar las graves deficiencias" del servicio ferroviario en comarcas como Ferrolterra, Eume y Ortegal.

Por último, el colectivo no descarta impulsar nuevas movilizaciones ciudadanas para exigir avances y plantea también que la Xunta inicie el proceso para reclamar competencias en los servicios ferroviarios de ancho métrico y cercanías, una demanda que ya cuenta con respaldo institucional en distintos ámbitos.