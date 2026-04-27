Ferrol inicia las obras para abrir Esteiro al mar con carril bici y 350 aparcamientos

El Ayuntamiento de Ferrol iniciará esta semana las obras del proyecto "Abrir Ferrol ao Mar" en el barrio de Esteiro, una actuación estratégica que busca transformar la relación de la ciudad con su frente marítimo.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, confirmó el arranque inmediato de los trabajos tras la aprobación del plan de seguridad y salud y del plan ambiental.

La actuación, adjudicada por más de 2,7 millones de euros y con un plazo de ejecución de 15 meses, está cofinanciada por la Unión Europea y la Axencia Galega de Infraestruturas.

Entre las principales mejoras destaca la creación de 600 metros de carril bici y senda verde, que conectarán la puerta de Navantia con la histórica entrada del astillero de 1857, además de la reurbanización de espacios clave como el entorno del pabellón de Batallones o la intersección de Taxonera y Españoleto, donde se habilitará una glorieta para mejorar la seguridad vial.

La intervención también recuperará la alameda de Esteiro como espacio central de encuentro ciudadano, con nuevo mobiliario urbano, zonas verdes y 56 árboles.

Asimismo, se rebajará la muralla para favorecer la permeabilidad visual hacia el recinto de Navantia, manteniendo los estándares de seguridad.

En total, se incorporarán 350 nuevas plazas de aparcamiento, además de un aparcamiento disuasorio y el primer punto de recarga para vehículos eléctricos de la ciudad.

El Ayuntamiento impulsa el deporte local con cerca de 400.000 euros en nuevos convenios

El Ayuntamiento de Ferrol ha aprobado 24 nuevos convenios deportivos por un importe de 381.500 euros, que se suman a los 410.000 euros autorizados la pasada semana.

En total, ya son 35 convenios que alcanzan los 791.500 euros, dentro de una inversión global que llegará a los 849.000 euros este año.

Ferrol resuelve las alegaciones para expropiar terrenos del saneamiento rural

El Ayuntamiento de Ferrol ha aprobado la resolución de las alegaciones al proyecto de expropiación de terrenos para el saneamiento rural en su fase 1A. Según explicó el alcalde, José Manuel Rey Varela, se presentaron tres alegaciones, de las que dos fueron rechazadas y una aceptada por motivos organizativos.

El siguiente paso será el abono de las expropiaciones entre el 4 y el 7 de mayo en el centro cultural Torrente Ballester, tras lo cual se pondrán a disposición de la Xunta las 79 parcelas afectadas.

La actuación, que cuenta con una inversión total superior a 5,7 millones de euros, permitirá mejorar la red de saneamiento en varias parroquias del rural.