Ferrol desbloquea el desarrollo urbanístico en Ponte das Cabras con 76.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Ferrol ha dado un paso clave para el desarrollo urbanístico de la ciudad tras la aprobación inicial, en Junta de Gobierno local, de la modificación puntual del PXOM en el ámbito de Ponte das Cabras, una superficie de más de 76.000 metros cuadrados.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que "Ferrol está creciendo, y el urbanismo debe ser una oportunidad para contribuir a ese crecimiento y dinamizar la economía".

El regidor subrayó que esta actuación se enmarca en la estrategia municipal para facilitar el desarrollo urbano, tras la aprobación de una ordenanza para agilizar licencias y el impulso de modificaciones en distintas zonas como Bertón, Canido o Doniños.

"Esta aprobación marca un antes y un después en una zona en plena expansión", afirmó.

El ámbito, vinculado históricamente al Plan Parcial de 1991, ha experimentado una transformación progresiva en las últimas décadas, con el crecimiento del entorno residencial de O Bertón y el área empresarial de A Gándara.

La modificación permitirá reclasificar los terrenos de suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado, con el objetivo de ordenar de forma integral esta parte de la ciudad, actualmente consolidada como eje de actividad residencial y económica.

Además, se incrementa la edificabilidad total, que pasa de 61.873 a 73.736 metros cuadrados, con un notable aumento del uso residencial.

"Se trata de una oportunidad urbanística de gran importancia para la ciudad", señaló Rey Varela, quien incidió en que este desarrollo será clave para el futuro de O Bertón y A Gándara.

El ámbito se dividirá en tres polígonos diferenciados: uno residencial en la avenida da Trincheira, otro de carácter terciario-comercial en Camiño do Barbeito y un tercero también residencial en la rúa Venezuela.

Hasta un 30% de las viviendas estarán destinadas a protección oficial, reforzando la oferta pública en la zona. Asimismo, el desarrollo incluirá zonas verdes, espacios libres, viarios y plazas de aparcamiento conforme a la normativa autonómica.

Tras esta aprobación inicial, el documento se someterá a información pública durante dos meses mediante su publicación en el Diario Oficial de Galicia, paso previo a su aprobación definitiva.