Ferrol inaugura la Feria del Libro de Galicia de 2026, que recorrerá 13 localidades

Imagen de una Feria del Libro en Galicia en una edición pasada Carmen G. Mariñas

La plaza de la Constitución de Ferrol acogió este jueves la inauguración de la primera Feria del Libro de Galicia de 2026, punto de partida de un recorrido que llevará esta cita cultural por trece localidades hasta finales de agosto.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, presidió el acto y defendió el valor de la lectura ante alumnado del colegio Ángela Ruiz Robles. "Leer es una de las formas más eficaces de ser libres", afirmó, parafraseando al filósofo Emilio Lledó.

El regidor también subrayó "la feliz coincidencia" de que el inicio del calendario tenga lugar el Día del Libro y puso en valor el papel de los profesionales del sector. En este sentido, agradeció a los libreros "por su trabajo en la feria, pero también los 365 días del año".

Además, celebró la participación de la escritora Cristina Otero como pregonera y destacó el papel del libro como elemento de unión: "Me da gusto que siga habiendo cosas que nos unan a todos, y creo que el libro es una de ellas".

Por su parte, el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, destacó que Galicia es "cada vez más lectora", apoyándose en los datos de la Xunta, que sitúan en el 96,5 % la población que lee de forma frecuente y en el 72 % la que lo hace en gallego.

La feria permanecerá abierta hasta el domingo 26 con la participación de ocho librerías y dos editoriales, además de un programa que incluye firmas de más de 25 autores, actividades infantiles, presentaciones y mesas redondas.

Tras su paso por Ferrol, el circuito continuará en Santiago de Compostela en mayo y finalizará en Monforte de Lemos a finales de agosto.