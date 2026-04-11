Los bomberos de Ferrol desmontan la galería de un edificio abandonado tras su derrumbe parcial

Intervención de Bomberos de Ferrol tras el derrumbe de una galería parcial en una vivienda abandonada en el barrio de A Graña,a a 11 de abril de 2026. Europa Press

El desprendimiento de parte de la galería de una vivienda abandonada en el barrio de A Graña, en Ferrol, ha obligado al Concello a intervenir de urgencia durante este sábado en la estructura. Efectivos de Bomberos han acudido hasta el número 5 de la calle Real para llevar a cabo su desmontaje.

La intervención, asumida de forma subsidiaria por la Administración local para garantizar la seguridad ciudadana, se produce tras años de incumplimientos por parte de la propiedad del inmueble, según trasladan representantes municipales.

La alerta saltó en torno a las 9:00 horas de este sábado, cuando un particular informó a la Policía Local de la caída de parte de la galería a la vía pública. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato la concejala de Urbanismo, Blanca García, junto con el director de Urbanismo y el jefe de la Oficina Técnica para evaluar los daños y coordinar los trabajos de emergencia.

Desde el Consistorio han recordado que la situación de abandono del edificio no es nueva. El Concello ya había notificado a la propiedad el pasado 26 de noviembre de 2025 su intención de solicitar una orden judicial para acceder al inmueble y determinar las actuaciones necesarias.

Esta decisión se tomó tras realizar hasta cinco visitas de inspección desde octubre de 2020, sin que los dueños adoptasen ninguna de las medidas de mantenimiento exigidas.

Ante el riesgo inminente detectado, los bomberos procedieron al desmontaje total de los elementos inestables de la galería. La complejidad de las tareas obligó a cortar el tráfico rodado a partir de las 13:00 horas y a establecer un desvío alternativo a través del túnel de La Graña.

Restablecimiento del tráfico

Los trabajos finalizaron alrededor de las 15:00 horas, momento en el que el edificio quedó fuera de peligro y se restableció la circulación con normalidad tras la retirada de los escombros por parte de la empresa Urbaser.

El Concello ha querido destacar y agradecer la "rapidez de actuación y la colaboración constante" de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña (Esengra), que facilitó en todo momento el desvío del tráfico a través de las instalaciones militares para minimizar el impacto en la movilidad de la zona.