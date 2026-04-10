Ferrol incorpora 13 nuevos bomberos y alcanza una plantilla de 50 efectivos

El Ayuntamiento de Ferrol ha reforzado su servicio municipal de bomberos con la incorporación de 13 nuevos efectivos, lo que eleva la plantilla total hasta los 50 profesionales.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, acompañado por el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, y la concejala de Seguridad y Movilidad, Pamen Pieltain, dio la bienvenida a los nuevos integrantes del parque municipal en un acto celebrado esta mañana.

El regidor destacó que esta ampliación responde al compromiso del gobierno local de mejorar el servicio. "Cumplimos nuestro compromiso de incrementar la plantilla para ofrecer un servicio más eficaz, seguro y preparado para responder a las necesidades de la ciudadanía", señaló.

Refuerzo del servicio y mejora de las condiciones laborales

Las nuevas incorporaciones llegan tras la finalización del proceso selectivo iniciado en agosto del pasado año. En total, se suman siete nuevos profesionales, a los que se añaden otros seis procedentes de la primera bolsa de interinos creada por el Concello para este servicio.

Según explicó el alcalde, este refuerzo tiene un doble impacto positivo. Por un lado, permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y aumentar la seguridad de la ciudadanía. Por otro, contribuirá a optimizar las condiciones laborales del personal, facilitando una mejor organización de los turnos, reduciendo la carga de trabajo y mejorando la eficiencia operativa del servicio.