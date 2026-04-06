Una línea de bus conectará Ferrol y Lugo con una única parada en As Pontes de García Rodríguez

Ferrol contará con una conexión casi directa con Lugo. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno autonómico en la que se aprobó licitar la nueva concesión de viajeros por carretera en A Coruña, Lugo y Ferrol.

El nuevo contrato, de 2,7 millones de euros hasta 2030, establece novedades respecto a las prestaciones actuales. Y es que este servicio pasa por 60 concellos de Galicia y tiene 9.000 usuarios, según Rueda, por lo que, tras analizar los datos, la Xunta ha decidido introducir algunas mejoras.

La más importante es la creación de un nuevo servicio directo entre las ciudades de Lugo y Ferrol, con una única parada en As Pontes de García Rodríguez. El Gobierno gallego ha establecido esta parada debido a la gran afluencia de viajeros en el municipio coruñés.

Lugo ya cuenta con un servicio directo con A Coruña que forma parte de la concesión actual, y se mantendrá en la próxima.