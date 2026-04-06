Declarado un incendio forestal en Ferrol en el día de la subida a Chamorro a 700 metros de la ermita

Ferrol vive en su día de subida a Chamorro un incendio forestal en las inmediaciones de la ermita. La Consellería de Medio Rural recibió el aviso del fuego, que sigue en estado activo, a las 15:04. Superadas las 16:30, fue dado por controlado por las autoridades.

De inmediato se movilizaron un agente, tres brigadas y dos motobombas para tratar de controlar lo antes posible la incidencia. También acudieron Bomberos de Ferrol, con cinco efectivos.

En este momento se están llevando a cabo las labores de extinción y los operarios han cortado el acceso a la subida mientras estas no se ejecuten.

El lunes de Pascua es un día especial en la ciudad ferrolana por la subida a la ermita, con una romería que congrega a muchos ferrolanos. De hecho, el ayuntamiento ha dispuesto de autobuses gratuitos destinados a personas con discapacidad y movilidad reducida para facilitar su llegada.