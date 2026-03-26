Avanza la pista polideportiva cubierta de Mandiá, en Ferrol, con aparcamiento y zonas verdes

El Concello de Ferrol iniciará próximamente la redacción del proyecto de la pista polideportiva cubierta de Mandiá. Así lo anunció el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios, José Tomé, a la propia Asociación de Vecinos encabezada por Samuel Bastida.

En este momento, ya está tramitado el plan especial de infraestructuras y dotaciones, que está pendiente de los informes sectoriales necesarios.

Rey Varela les trasladó que "la instalación, que se ubicará en Bustelo, tendrá una superficie de 624 metros cuadrados y contará con un espacio para aparcamiento, con 18 plazas, y accesos junto a la carretera DP-3602".

Además, recordó que los fondos económicos para la ejecución de esta pista "están consignados en los presupuestos del ayuntamiento en el convenio que tenemos con la Consellería de Deportes".

El resto de la superficie del ámbito (1.766 metros cuadrados) se destinará a zona verde, conservando, en lo posible, el arbolado existente y previendo la plantación de nueva vegetación autóctona.

Se establece una altura máxima de la edificación de 7 metros y de 9,5 metros en la cumbrera, y se proyecta una cubierta ligera y fachadas abiertas o semiabiertas, lo que le otorga cierta permeabilidad.

Además, el volumen quedará situado en un plano inferior a la carretera de acceso, lo que, unido a las medidas preventivas y correctoras previstas, procurará una buena integración paisajística.

En el acondicionamiento del aparcamiento y de los accesos, "se propone el empleo de pavimentos permeables y la plantación de arbolado entre las plazas de aparcamiento", avanzó el regidor.

El abastecimiento de agua se resolverá mediante conexión a la red existente que discurre por la carretera colindante, previendo únicamente la instalación de una fuente. Asimismo, se procederá a la conexión a las redes de electricidad e iluminación existentes.

"Damos cumplimiento a una demanda vecinal y esperamos que esta nueva instalación deportiva pueda estar ya operativa en 2027", afirmó el regidor, mostrando así el compromiso con el deporte.

Plan de barrios

Rey Varela detalló también las actuaciones llevadas a cabo al amparo del plan de barrios, como el desbroce y limpieza de toda la parroquia, con especial atención a la zona del local social (639 metros cuadrados) y al atrio de la iglesia (2.000 metros cuadrados).

También se actuó en los lavaderos y fuentes, realizando una limpieza, al igual que en los más de 70 contenedores y en los 10 sumideros.

Por su parte, la empresa de mantenimiento eléctrico realizó 25 actuaciones para mejorar la eficiencia energética.