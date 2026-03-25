Detenidas dos personas en Ferrol por contratar a extranjeros en situación irregular para jornadas de 12 horas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y de estafa en la provincia de A Coruña. La investigación se llevó a cabo por el Grupo 2 de la UCRIF de A Coruña y el Grupo Operativo de Extranjeros de Ferrol gracias a una información que señalaba que estos dos administradores de una empresa vulneraban los derechos de trabajadores extranjeros.

La investigación se extendió desde mayo del año pasado hasta la detención de estas dos personas. Durante la misma, se localizó una nave de almacenamiento y envasado de productos hortofrutícolas, que los dos acusados vendían a grandes superficies falseando su procedencia.

En la misma nave, los investigadores trabajaron conjuntamente con la Inspección Provincial de Trabajo y de la Seguridad Social de A Coruña, Inspección contra Fraudes y Calidad Alimentaria de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia y con el Departamento Territorial en A Coruña de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia.

Allí constataron que los empleados no trabajaban con las condiciones de salud e higiene adecuadas y que realizaban jornadas laborales superiores a 12 horas de trabajo continuado. En total se localizó a siete trabajadores, de los cuales tres eran personas extranjeras sin permiso de trabajo.

Asimismo, el producto que envasaban procedía del extranjero, pero se les colocaba una etiqueta de origen España y un sello de calidad de la Reserva de la Biosfera, haciendo pasar un producto de fuera como uno de origen local y calidad superior.

Este producto era posteriormente distribuido al por mayor a grupos empresariales titulares de importantes supermercados ubicados en Galicia y Asturias y, consecuentemente, llegaban al consumidor final con un etiquetado y un sello de calidad que no reflejaban el origen real del producto, por lo que tanto los empresarios como el consumidor resultaban engañados.