Un incendio en Ferrol obliga a trasladar a cuatro personas al hospital

Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Arquitecto Macide tras declararse un incendio en una vivienda de la rúa de Cuntis, en Ferrol.

El 112 Galicia recibió aviso del suceso a las 05:15 horas, tras la llamada de un particular a los Bombeiros de Ferrol, quienes inicialmente indicaron que no había personas en el interior.

Minutos después, los bomberos informaron de que podría haber ocupantes dentro de la vivienda, por lo que desde la sala de operaciones del 112 se movilizó también al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, además de avisar a la Policía Nacional y Local.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia tuvieron que evacuar el edificio y enfrentarse a labores de extinción dificultadas por la gran acumulación de enseres en la vivienda, que fue la parte más afectada por el fuego.

Finalmente, el personal sanitario trasladó a cuatro personas heridas al hospital, donde reciben atención médica, mientras los bomberos continúan con las tareas de seguridad y revisión del inmueble.