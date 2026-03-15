Un incendio calcina un alpendre en Neda (A Coruña) y deja a un gato herido

Un operativo de bomberos ha trabajado durante cerca de tres horas en la extinción de un incendio en un alpendre en Neda (A Coruña), que lo ha calcinado por completo, aunque la casa contigua no se ha visto afectada por el fuego. No había ninguna persona en la vivienda, pero sí varios animales, entre los que un gato ha resultado herido.

El GES de Mugardos ha necesitado de la colaboración de los Bomberos do Eume en el operativo, en el que también han participado agentes de la Guardia Civil. Aún se desconoce la causa que originó el fuego, que, para extinguirlo, se han necesitado 7.000 litros de agua, según fuentes del GES consultadas por Europa Press.

Cuando los efectivos de Mugardos llegaron al punto, después de recibir un aviso alrededor de las 14:20 horas, la construcción auxiliar tenía la puerta abierta y estaba ardiendo. "Pudimos salvar la casa, pero no el alpendre", indican.

Tal y como se puede ver en imágenes facilitadas, en el galpón, ubicado en el lugar de Riocovo, había diferentes elementos desperdigados, como pinturas, colchones, bombonas e incluso material inflamable, como maderas.

En ese momento, no había nadie en las inmediaciones. Por el contrario, sí había varios animales, como burros, ovejas y gatos. Uno de ellos resultó afectado. Los efectivos del GES le dieron un poco de agua y, después, alertaron de su estado a la propietaria de la vivienda, que, según ella les contó, colabora con un refugio. Además, le recomendaron que lo llevase al veterinario.