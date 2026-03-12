Ferrol invertirá más de 1,4 millones en la mejora de accesibilidad del barrio de Canido

El barrio de Canido, en Ferrol, afrontará en los próximos meses varias actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad y el mantenimiento urbano. Entre los proyectos previstos se encuentran la reurbanización de la calle Doutor Fleming, la mejora de la calle Pérez Parallé y la instalación de un ascensor en la calle Rampa que permitirá salvar el desnivel y facilitar la conexión con Fleming.

Las dos primeras intervenciones se encuentran actualmente en fase de licitación. En el caso de Doutor Fleming, las obras afectarán al tramo comprendido entre las calles Alonso López e Ignacio Martell. Por su parte, la actuación en Pérez Parallé se centrará en el tramo entre Muíño do Vento y la calle Ínsua, con el objetivo de renovar aceras y mejorar las condiciones de tránsito para peatones.

En conjunto, estas actuaciones superan los 1,4 millones de euros de inversión, según ha informado esta mañana el alcalde José Manuel Rey Varela,

acompañado del concejal de Servizos, José Tomé en una reunión mantenida este jueves con la Asociación de Vecinos del barrio.

De esta manera el Concello busca mejorar la movilidad en una zona donde el relieve y el estado de algunas infraestructuras dificultan la accesibilidad.

Además de los proyectos de obra, durante la última semana se han llevado a cabo diferentes trabajos de mantenimiento dentro del Plan de Barrios. Entre ellos destaca la siega de todas las zonas verdes del barrio, que suman más de 22.000 metros cuadrados. También se realizaron tareas de poda del arbolado en las calles Pérez Parallé y Maiola.

En materia de jardinería, se plantaron 30 unidades de viola tricolor y 10 de ciclamen en distintos maceteros, y se instaló nuevo mobiliario urbano con la colocación de un banco y una papelera en el aparcamiento disuasorio.

Las labores de limpieza incluyeron trabajos de desbroce en distintos puntos del barrio, que alcanzaron unos 10.600 metros de superficie. Asimismo, se actuó en el lavadero de Ínsua y se realizaron tareas de limpieza de sumideros y contenedores de recogida de residuos, tanto de fracción general como de reciclaje.

Por otra parte, el servicio de mantenimiento eléctrico llevó a cabo cerca de una treintena de intervenciones destinadas a revisar y reparar distintos elementos de la red. Estas actuaciones forman parte de los trabajos periódicos de mantenimiento que se realizan en los barrios de la ciudad.