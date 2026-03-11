Ferrol destina más de 220.000 euros a renovar el sistema del padrón municipal

El Ayuntamiento de Ferrol pondrá en marcha una nueva herramienta digital para gestionar el padrón municipal de habitantes, un cambio con el que pretende modernizar el servicio y facilitar los trámites administrativos a la ciudadanía.

El contrato para implantar este sistema ha sido adjudicado por 223.850 euros a la empresa especializada Spai Innova Astigitas.

La concejala de Estadística y Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, explicó que la actual aplicación con la que se gestiona el padrón llevaba años funcionando y había quedado obsoleta, lo que dificultaba algunos procesos administrativos y limitaba la eficiencia del servicio.

Con la nueva plataforma, el Ayuntamiento busca simplificar la gestión diaria y mejorar el tratamiento de los datos de los vecinos.

Entre las mejoras previstas se encuentran trámites más rápidos en altas, bajas o cambios de domicilio, una reducción de errores y mayores garantías de seguridad en la información personal.

Además, permitirá resolver con mayor rapidez las incidencias que se comunican desde el Instituto Nacional de Estadística y facilitará la conexión con otros sistemas municipales y autonómicos.

El nuevo software también ofrecerá más posibilidades de análisis demográfico, algo que el Ayuntamiento considera clave para planificar políticas públicas y servicios adaptados a la evolución de la población.

Desde el gobierno local destacan que este cambio permitirá cumplir con los requisitos técnicos y normativos del padrón establecidos por el Instituto Nacional de Estadística, así como adaptarse a futuras actualizaciones, incluyendo el intercambio de datos en tiempo real cuando sea obligatorio.

La implantación de esta herramienta se suma a otras medidas recientes para mejorar la atención al ciudadano, como la reorganización de los departamentos de Registro y Estadística o la puesta en marcha de un sistema de cita previa que permite reservar día y hora para realizar gestiones a través de la web municipal durante todo el año.

Asimismo, el Ayuntamiento ha reforzado estos servicios con la incorporación reciente de nueve administrativos, uno de los cuales se ha destinado específicamente a las áreas de Registro y Estadística para mejorar la atención al público.

Licitadas las mejoras de accesibilidad en Caranza y el reasfaltado de la Avenida da Residencia

El Ayuntamiento de Ferrol ha sacado a licitación las obras para mejorar la accesibilidad en varias calles del barrio de Caranza.

La actuación, con un presupuesto de 88.759,76 euros, se centrará en el entorno de las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española, concretamente en los accesos que dan servicio a unos 140 vecinos de los bloques 20, 24, 25 y 27. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de abril.

El objetivo es solucionar los problemas de accesibilidad provocados por el deterioro de los accesos y por la configuración actual de las aceras, situadas a distintos niveles.

Por otro lado, también ha salido a concurso la renovación del firme en un tramo de 738 metros de la Avenida da Residencia, una actuación incluida en el plan provincial POS+.

La obra, presupuestada en 217.232,68 euros, comenzará en la rotonda que conecta con la carretera FE-13 y busca mejorar el estado del pavimento, así como la seguridad y comodidad de la circulación.

Las empresas podrán presentar sus propuestas hasta el 31 de marzo y el plazo previsto de ejecución es de cuatro meses.