La cantante María Manuela recibe el XVIII Galardón 8M del Ayuntamiento de Ferrol

La cantante y pintora ferrolana María Manuela recibió este domingo el XVIII Galardón 8M del Ayuntamiento de Ferrol durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrado en el Teatro Jofre.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, fue el encargado de entregarle el reconocimiento por su trayectoria personal, artística y social, considerada un referente en el ámbito de la cultura y del compromiso con la igualdad.

Durante su intervención, el regidor destacó la importancia de la educación para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y subrayó el papel de los referentes femeninos.

"La educación es la herramienta más potente para que podamos acabar con las diferencias impuestas entre los géneros. En esa educación, los referentes son fundamentales y entre ellos está nuestra homenajeada", señaló.

Por su parte, la homenajeada agradeció al Ayuntamiento de Ferrol la concesión de este reconocimiento en un acto que reunió a representantes institucionales y público en el histórico teatro de la ciudad.

La trayectoria de María Manuela representa a una generación de mujeres que rompieron moldes en contextos donde no siempre era fácil crear o expresar una voz propia.

Su obra y su actitud vital han estado marcadas por la libertad creativa, la coherencia y el compromiso con la cultura gallega.

Más allá de su carrera artística, también ha destacado por su implicación social y educativa, impulsando el Coro Ledicia del colegio que actualmente lleva el mismo nombre, una iniciativa que buscaba transmitir valores y fomentar la cohesión a través de la música.

Su carrera ha sido reconocida en numerosas ocasiones dentro del panorama cultural gallego. A su extensa discografía se suman proyectos como su participación en "ELAS", que reivindica el papel de las mujeres en la sociedad gallega, o su trabajo en el ámbito audiovisual con el doblaje del personaje de la abuela en la película de animación "Valentina", dirigida por Chelo Loureiro.

Durante el acto también se leyó la declaración institucional del 8M, presentada bajo el lema de Naciones Unidas "Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas", que pone el foco en la eliminación de las barreras que impiden la igualdad real.

El Ayuntamiento de Ferrol reiteró así su compromiso con la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y con la lucha contra cualquier forma de discriminación por razón de sexo. En este sentido, el alcalde recordó también la necesidad de seguir combatiendo la violencia machista, que en lo que va de año ha dejado ya diez mujeres asesinadas en España y más de 1.350 víctimas desde que existen registros oficiales.