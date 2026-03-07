Colectivos de memoria aplauden que se apruebe un reconocimiento a las víctimas de marzo del 72 en Ferrol

Colectivos de memoria de Ferrol aplauden que el Consejo de Ministros tenga previsto aprobar este martes un reconocimiento institucional a las víctimas de los sucesos del 10 de marzo de 1972 en Ferrol, cuando la policía franquista mató a Amador Rey y Daniel Niebla, trabajadores de la antigua Bazán (ahora Navantia), una jornada en la que también resultaron heridos un centenar de empleados que se manifestaban por la negociación de un convenio de factoría y en demanda de libertades sindicales y políticas.

En un comunicado que recoge Europa Press, Memoria Histórica Democrática, la Asociación Cultural Fuco Buxán y Memoria e Dignidade valoran esta declaración del Gobierno al cumplirse el 54º aniversario de unos sucesos que dieron lugar a la conmemoración del 10 de marzo como Día da Clase Obreira Galega.

Subrayan la importancia del movimiento obrero organizado para "impulsar espacios de participación colectiva que contribuyeron al avance democrático y el reconocimiento de derechos sociales y laborales", "a la vez que en la propia cuna del dictador se mostraba al mundo un pueblo con conciencia de clase luchando democráticamente contra la tiranía".

El secretario comarcal de CC.OO., José Hurtado, anunció el pasado viernes que, según fuentes gubernamentales, el Consejo de Ministros del próximo martes tiene previsto aprobar una declaración institucional de reconocimiento a las víctimas del 10 de Marzo. "Esperemos que sea verdad y que se haga pública. Sería un paso importante, similar a la declaración del Parlamento gallego en 1997", señalaba.