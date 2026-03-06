Ferrol restaurará el histórico lavadoiro de Esmelle en Cha da Mariña

El Ayuntamiento de Ferrol ha anunciado la rehabilitación del lavadero de Esmelle, situado en el lugar de Cha da Mariña, junto al río Roxedoiro.

La actuación forma parte del Plan de Barrios y busca poner en valor un patrimonio que durante décadas fue punto de encuentro y trabajo para la vecindad.

El proyecto incluye la demolición de la cubierta actual, que será reemplazada por una nueva estructura de madera de castaño, y la instalación de pilares verticales y horizontales que reforzarán el edificio.

También se llevará a cabo una limpieza integral del espacio y la eliminación de elementos que no encajan con la construcción original.

El presupuesto estimado para estos trabajos es de 54.000 euros, con un plazo de ejecución de tres meses.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, señaló que esta actuación refleja el compromiso del gobierno local con la vecindad.

"Recuperar los lavaderos es conservar la historia, reforzar la identidad local y mejorar el entorno natural", explicó tras reunirse con la directiva de la Asociación de Vecinos de Esmelle, encabezada por Miguel Parra.

El encuentro también contó con la presencia de Mariví Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales Río D’Aneiro, quien destacó la importancia de descentralizar actividades culturales y de igualdad, beneficiando directamente a la comunidad local.

En paralelo, el Plan de Barrios ha permitido desbrozar cerca de 15.000 metros lineales, con atención especial a zonas como el local social, los lavaderos y las fuentes de la parroquia. Además, se han limpiado 54 contenedores, se han mantenido más de 4.500 metros cuadrados de zonas verdes en Muíño Otero y se han solucionado siete incidencias en el servicio eléctrico local.