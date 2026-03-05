Dos barcos pesqueros chocan frente al cabo Prioriño (A Coruña) en un accidente sin heridos

Dos barcos pesqueros han chocado en la madrugada de este jueves frente al cabo Prioriño, en la costa de Ferrol. Debido al accidente, que se saldó sin heridos, la embarcación Peruca terminó hundida tras el impacto.

Tal y como informa Salvamento Marítimo, el centro de A Coruña recibió el aviso por parte del pesquero Cruceiro de Pazos a las 04:47 horas.

De inmediato se movilizaron los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el lugar. Allí, la tripulación del Cruceiro de Pazos ya había rescatado a los dos ocupantes del barco hundido, el Peruca. Ambos estaban sanos y salvos.

El hundimiento de la embarcación se produjo a 1,6 millas al oeste del cabo Prioriño. El Cruceiro de Pazos pudo recuperar algunos restos del otro pesquero como cuatro aros salvavidas, la balsa y la radiobaliza, ya desactivada. El patrón, tras informar de que no se habían registrado daños relevantes, se dirigió al puerto de Lorbé, en Oleiros, donde los tripulantes del Peruca desembarcaron. Luego continuó hacia Sada.