Ferrol inicia las obras del campo de fútbol de Caranza para transformar los campos de fútbol 8

La transformación de las pistas de fútbol 8 del complejo deportivo de Caranza ha arrancado oficialmente, marcando un paso importante en la modernización de las instalaciones deportivas municipales.

Las dos pistas de fútbol 8 existentes se están convirtiendo en un único campo de fútbol 11 de césped artificial, con la posibilidad de dividirse transversalmente en dos campos de fútbol 8 cuando sea necesario.

Esta obra, adjudicada a Prace, Servicios y Obras S.A. por un total de 809.555,95 euros, se desarrollará en un plazo aproximado de seis meses y abarcará 8.900 metros cuadrados de superficie.

El proyecto contempla una renovación completa del equipamiento, incluyendo porterías reglamentarias, banderines, banquillos cubiertos para jugadores y entrenadores, redes de protección y otros elementos deportivos imprescindibles para la práctica del fútbol.

Además, se instalará una tribuna prefabricada de hormigón de 45 metros de longitud y siete niveles, que se situará sobre la zona elevada resultante tras la ampliación del campo, mejorando la visibilidad y comodidad de los espectadores.

Para garantizar un mantenimiento eficiente y sostenible, la intervención incorporará un sistema de riego centralizado con recuperación de aguas pluviales, drenaje adecuado para evitar encharcamientos y un nuevo alumbrado LED sobre mástiles que permitirá partidos y entrenamientos con buena visibilidad en horario nocturno.

Las zonas del terreno que queden libres tras la redistribución del campo recibirán césped natural, combinando superficie artificial y natural para una mayor durabilidad y calidad de las instalaciones.

Estas obras forman parte del proyecto estratégico Cidade do Deporte, cofinanciado por la Xunta de Galicia, y buscan modernizar y ampliar las infraestructuras deportivas municipales tras la retirada del apoyo económico de la Diputación de A Coruña.

Según el Ayuntamiento, la mejora de Caranza se complementará con la intervención prevista en los campos de fútbol de A Gándara, que contará con un presupuesto de 320.000 euros y cuya adjudicación se espera en las próximas semanas.