Imagen de la actuación. Concello de Ferrol.

Ferrol inicia las obras del campo de fútbol de Caranza para transformar los campos de fútbol 8

La actuación permitirá renovar un equipamiento obsoleto y ganar espacios para la práctica deportiva de la ciudad

La transformación de las pistas de fútbol 8 del complejo deportivo de Caranza ha arrancado oficialmente, marcando un paso importante en la modernización de las instalaciones deportivas municipales.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela,

Las dos pistas de fútbol 8 existentes se están convirtiendo en un único campo de fútbol 11 de césped artificial, con la posibilidad de dividirse transversalmente en dos campos de fútbol 8 cuando sea necesario.

Esta obra, adjudicada a Prace, Servicios y Obras S.A. por un total de 809.555,95 euros, se desarrollará en un plazo aproximado de seis meses y abarcará 8.900 metros cuadrados de superficie.

El proyecto contempla una renovación completa del equipamiento, incluyendo porterías reglamentarias, banderines, banquillos cubiertos para jugadores y entrenadores, redes de protección y otros elementos deportivos imprescindibles para la práctica del fútbol.

Además, se instalará una tribuna prefabricada de hormigón de 45 metros de longitud y siete niveles, que se situará sobre la zona elevada resultante tras la ampliación del campo, mejorando la visibilidad y comodidad de los espectadores.

Para garantizar un mantenimiento eficiente y sostenible, la intervención incorporará un sistema de riego centralizado con recuperación de aguas pluviales, drenaje adecuado para evitar encharcamientos y un nuevo alumbrado LED sobre mástiles que permitirá partidos y entrenamientos con buena visibilidad en horario nocturno.

Las zonas del terreno que queden libres tras la redistribución del campo recibirán césped natural, combinando superficie artificial y natural para una mayor durabilidad y calidad de las instalaciones.

Estas obras forman parte del proyecto estratégico Cidade do Deporte, cofinanciado por la Xunta de Galicia, y buscan modernizar y ampliar las infraestructuras deportivas municipales tras la retirada del apoyo económico de la Diputación de A Coruña.

Según el Ayuntamiento, la mejora de Caranza se complementará con la intervención prevista en los campos de fútbol de A Gándara, que contará con un presupuesto de 320.000 euros y cuya adjudicación se espera en las próximas semanas.