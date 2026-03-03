Ferrol impulsa el orgullo por su pasado con el ciclo Redescubre San Felipe

La concejala de Turismo de Ferrol, Maica García Fraga, presentó este martes la iniciativa Redescubre San Felipe: Historia, Patrimonio y Comunidad, un ambicioso ciclo de actividades que sitúa al Castillo de San Felipe como eje central de una programación que combina educación, cultura y participación ciudadana.

La propuesta incluye visitas escolares, jornadas teatralizadas y conferencias abiertas al público con el objetivo de revalorizar el patrimonio local y dinamizar uno de los enclaves estratégicos de la ciudad.

Según explicó la edil, la iniciativa también busca consolidar este espacio dentro de la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial.

Entre el 9 y el 13 de marzo, el castillo acogerá visitas guiadas dirigidas a alumnado de primaria, con un formato dinámico que incorporará una actividad de búsqueda del tesoro. Se celebrarán dos turnos diarios, a las 10.15 y a las 12.15 horas, con la participación de hasta 500 escolares de 5º y 6º de primaria de distintos centros educativos del municipio.

El programa continuará el fin de semana con actividades para el público general. El sábado 14 se realizará una salida en barco desde Curuxeiras hasta el castillo, donde tendrá lugar una visita teatralizada, mientras que el domingo 15 se celebrarán dos conferencias centradas en la evolución histórica del sistema defensivo de la ría y en la historia reciente del enclave en el siglo XX.